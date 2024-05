I padroni dormono, i ladri cercano di entrare in casa: è allarme in paese

Ladri in azione nel cuore della notte appena trascorsa: hanno provato a fare irruzione in un’abitazione di Calvagese della Riviera, mentre i proprietari dormivano. Nessun faccia a faccia, per fortuna, i malviventi - pare fossero in tre - sono stati messi in fuga dai cani, prima che potessero fare entrare in casa.



Il tentato furto verso le 3.40 in località Belvedere. A darne notizia è la proprietaria della casa di via Verdi finita nel mirino della banda di topi d'appartamento: “Tre malviventi si sono introdotti nella nostra proprietà – ha fatto sapere –, tagliando la rete in tre punti diversi e tentando di scassinare la porta d'ingresso dell'abitazione”. Come detto, i cani hanno cominciato ad abbaiare furiosamente, facendoli scappare a gambe levate.



Non un episodio isolato, almeno stando alle segnalazioni piovute nelle ultime ore. Sempre nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, i ladri avrebbero tentato di fare irruzione in un’abitazione di via Lanfranchi: anche in questo caso avrebbero tagliato la rete e provato a scassinare la porta d’ingresso, ma senza poi riuscire a mettere a segno il colpo.