Calvagese della riviera: morto all'eta di 94 anni Don Renato Piccini

Le sue parole rimarranno impresse nella mente di tutti: si è spento all’età di 94 anni Don Renato Piccini, maestro della Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo.

Nato nel 1927, Don Piccini trascorse molti dei suoi anni all’estero, in Sud America. Divenne sacerdote nel 1952, e dal 1952 al 1959 è stato curato a Capriano del Colle, per poi spostarsi a Gardone Val Trompia per circa due anni, e infine a Sant’Alessandro fino al 1969. Don Piccini è stato presidente dell’omonima fondazione finalizzata a promuovere diverse iniziative per lo sviluppo umano, sociale ed economico di persone e comunità svantaggiate. Ricordato per il suo instancabile impegno,a piangerlo è tutta la comunità della Valsabbia.

Il funerale, presieduto da mons. Pierantonio Tremolada, si è svolto mercoledì mattina presso la Chiesa di Calvagese della Riviera. Don Piccini è stato sepolto nel cimitero locale.

Tanti i messaggi di cordoglio: "La Fondazione Guido Piccini annuncia la dolorosa scomparsa del suo fondatore, dopo una vita di generoso impegno. L'instancabile iniziativa, sostenuta da vasta cultura, promotrice di ampie relazioni, fu animata dall'amore per gli ultimi della Terra". Un amico su facebook scrive: "Ho avuto l'onore di condividere con te molte cose quando venivi ad Antigua Guatemala. Buon viaggio amico mio".