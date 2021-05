Ristorante aperto dopo le 22 e mascherine abbassate: multe per oltre 10mila euro

Chiusura di un locale e multe salate per oltre 10mila euro. Fine settimana impegnativo per le forze dell’ordine: numerosi gli accertamenti effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Brescia. Attenzione particolare alle principali zone della “movida”, in particolare al centro storico e alla riviera gardesana, per verificare il rispetto delle norme del contenimento del contagio.

Nella serata di sabato15 maggio, a Calvagese della Riviera i carabinieri hanno disposto la chiusura di un ristorante che stava dando pasti ben oltre le 22: chiusura di 5 giorni e multa salata anche ai due clienti ancora impegnati a consumare la cena oltre l’orario consentito, seduti al tavolo all’esterno.



In centro storico a Brescia e lungo la riviera gardesana, i militari hanno identificato oltre 500 persone per un totale di 23 multe a causa della formazione di assembramenti, con persone prive di mascherina o indossata in maniera errata.

Al fine di contrastare gli assembramenti, ogni fine settimana diverse pattuglie delle forze dell’ordine presidieranno il centro storico di Brescia ed i vari comuni lacustri, con il supporto del gruppo Radiomobile in Piazza Tebaldo Brusato, fulcro della movida cittadina.