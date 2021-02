Al volante dopo le 22, ed è pure ubriaco fradicio: maxi multa e patente ritirata

Patente ritirata e denuncia penale per il 39enne fermato sabato sera a Calcinato: è stato multato anche per aver violato il coprifuoco

La Polizia Locale intercomunale l'ha intercettato nella tarda serata di sabato, in pieno centro a Calcinato: non solo era fuori casa ben oltre l'orario del coprifuoco, e senza valido motivo, ma sottoposto ad alcol test è risultato essere ubriaco più di due volte sopra il limite di legge, con un tasso rilevato pari a 1,1 grammi per litro di sangue.

Il protagonista è un uomo di 39 anni che abita in zona. Come norma prevede, gli è stata immediatamente ritirata la patente: gli verrà corrisposta una multa salatissima oltre che a una denuncia penale (avendo un tasso alcolico superiore a 0,8).

Ma non è finita: gli agenti della Locale hanno elevato anche il verbale per aver violato il coprifuoco (che scade alle 22). E poiché era alla guida di un veicolo, è stato multato per 533 euro: ma potrebbero diventare 373 – il 30% in meno – se pagati entro cinque giorni.