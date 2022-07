Folgorato mentre scaricava il camion: così è morto Kante

Morto folgorato mentre era al lavoro, in un torrido sabato mattina: al volante di un camion, stava scaricando della terra in un cantiere della Tav. È il tragico destino di Kante Demba, 60enne arrivato dal Senegal tantissimi anni fa con in tasca il sogno di un lavoro stabile e di una vita migliore. Un desiderio che aveva realizzato: da oltre 15 anni lavorava per la Germani Autotrasporti di San Zeno, come autista.

La sua vita è stata spezzata in pochi drammatici istanti, nella tarda mattinata di sabato: nessuno avrebbe assistito al drammatico infortunio che si è consumato a Calcinato. Quando i colleghi sono arrivati nel cantiere in cui si lavora per la costruzione della linea ferroviaria dell'alta velocità, il 60enne era riverso a terra - accanto al camion- e per lui non c'è più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo, che si sono protratti per oltre un'ora.

La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri di Desenzano e dei tecnici del nucleo prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di Ats, ma una cosa pare certa: Kante Demba è stato folgorato da una scarica elettrica, dopo che il camion che manovrava avrebbe toccato i fili dell'alta tensione. La potente scarica lo avrebbe raggiunto una volta sceso dalla cabina di guida, per ragioni da accertare.

Sotto shock il collega che per primo ha raggiunto il cantiere e scoperto la tragedia, anche lui è di origine senegalese: avrebbe provato a salvare il 60enne, praticandogli il massaggio cardiaco prima dell'arrivo dei sanitari: una manovra disperata e purtroppo inutile. Poi il difficilissimo compito di accompagnare i familiari di Demba sul luogo del drammatico infortunio.