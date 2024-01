Non ha mai preso la patente, ma guida lo stesso: inseguito per le vie del paese

A spasso con l’auto per le vie del paese. Peccato non avesse la patente, perché mai conseguita. E alla vista della polizia locale ha pure tentato una disperata fuga. Un inseguimento breve che si è concluso senza conseguenze per gli altri automobilisti, per fortuna. Ma per l’uomo pizzicato al volante senza la licenza di guida sono cominciati i guai: oltre al fermo amministrativo del veicolo dovrà pagare la maxi sanzione prevista in questi casi. La multa va da un minimo da 5 mila ad un massimo di 30 mila euro.

L’uomo è stato fermato nei giorni scorsi a Calcinato: gli agenti del comando intercomunale avevano infatti predisposto un posto di blocco nel corso del quale è stato anche identificato e fermato un 55enne che avrebbe dovuto trovarsi in prigione. Su di lui pendeva infatti un decreto di carcerazione: dopo le verifiche del caso, è stato accompagnato a Canton Mombello.