Furibonda lite tra due ragazze: intervengono i carabinieri

E' stato necessario l'intervento dei carabinieri per sedare la lite che, l'altra sera, si è scatenata al campo nomadi di Calcinato. Due giovani donne, di poco più di 30 anni, si sarebbero prima insultate a male parole per concludere poi la zuffa con qualche spintone.

Tutto è successo intorno alle 23.30: è in quel momento che una delle due ha chiamato il 112. In pochi minuti sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale stazione: era stata allertata anche l'ambulanza, ma i sanitari infine non sono più intervenuti.

Con l'arrivo dei militari gli animi agitati si sono rapidamente placati. Tanto che nessuna delle due ha voluto approfondire la vicenda nemmeno dal punto di vista giudiziario: non è stata infatti presentata alcuna querela di parte.