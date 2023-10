Un volto noto dello spaccio, che i carabinieri di Calcinato hanno riconosciuto nonostante fossero passati quasi 15 anni dall’ultima volta che lo avevano visto e fermato. Così il documento tedesco (falso) mostrato con fare sicuro dall’uomo, un 42enne sloveno, non ha ingannato i militari: sono bastati pochi controlli per risalire alla sua vera identità e mettere fine a una lunga, lunghissima latitanza.



Il 42enne si nascondeva in un’abitazione di Calcinato insieme alla compagna. Era ricercato dal lontano 2009 per spaccio di droga ma pure per diversi reati contro la persona. Su di lui pendevano infatti diversi ordini di carcerazione per sequestro di persona, lesioni personali aggravate dall’uso di arma da fuoco e pure per un tentato omicidio avvenuto, nel 2018, in Piemonte. Una volta compiutamente identificato, per il 42enne si sono aperte le porte del carcere di Brescia, dove dovrà scontare le condanne alle quali era riuscito a sottrarsi per ben 15 anni.

Il blitz dei militari di Calcinato è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 18 ottobre: nel corso di controlli specifici, finalizzati al contrasto dello spaccio e della detenzione abusiva di armi da fuoco, i carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione dove l'uomo viveva insieme alla compagna e lo hanno smascherato, nonostante si fosse presentato con false generalità e documenti altrettanto tarocchi.