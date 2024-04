Studentessa scomparsa da casa: ore d'angoscia in paese, poi il lieto fine

Una domenica d’angoscia quella vissuta ieri (14 aprile) a Calcinatello (frazione di Calcinato). Per interminabili ore la polizia locale, i carabinieri, la protezione civile ma pure decine di cittadini hanno cercato in lungo e il largo una giovane studentessa: uscita di casa in mattinata era poi svanita nel nulla.

Non appena il fratello e il padre dell’adolescente hanno dato l’allarme, è scattata la mobilitazione, e non solo via social, oltre al protocollo previsto in questi casi. Gli appelli e l’identikit di Yada (questo il nome della giovane) sono stati diffusi del Comune di Calcinato e della protezione civile e poi condivisi migliaia e migliaia di volte.

Preoccupazione e angoscia sono svanite nella tarda serata, quando è arrivata la bella notizia: la ragazzina era a casa di un'amica, sana e salva.