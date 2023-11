Non vengono pagati da mesi: tre operai salgono sulla gru per protesta

Nella prima mattinata di oggi, martedì 21 novembre, tre operai sono saliti su alcune gru dei cantieri presso cui lavorano, pare senza più percepire lo stipendio. Protagonisti della eclatante forma di protesta tre lavoratori che prestano il loro servizio in un cantiere per migliorare l'efficienza energetica di alcuni stabili di via Filanda a Calcinato. Interventi che rientravano nel superbonus, poi revocato.

Mentre i tre sono sospesi a un cinquantina di metri d'altezza dal suolo, i carabinieri, i vigili del fuoco e i rappresentanti dei sindacati sono impegnati a fare luce sulle ragioni della protesta e nelle delicate trattative per convincere i tre lavoratori a scendere. Stando alle prime informazioni trapelate, i tre uomini sarebbero alle dipendenze di una ditta che si è aggiudicata i lavori in subappalto e non percepirebbero lo stipendio da alcuni mesi.