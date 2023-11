Intossicati dal monossido: tragedia sfiorata durante la notte

Due persone in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio: è il bilancio dell'intervento di ambulanze e vigili del fuoco nella notte tra martedì e mercoledì a Calcinato. L'allarme è scattato intorno alle 3 da un'abitazione di un condominio in Via Farinacci: le due persone all'interno avevano cominciato ad avvertire i sintomi da intossicazione. Questo per via di un malfunzionamento della stufa che stavano utilizzando per scaldarsi. Per fortuna uno dei due si è svegliato in tempo e ha chiamato il 112: sono stati entrambi ricoverati a Montichiari, non sono gravi.

Il monossido di carbonio, killer silenzioso

Tragedia sfiorata. Come riferito dall'Istituto superiore di Sanità, il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore e incolore che può provocare la morte quasi immediata di chiunque lo respiri. È un prodotto di combustione emesso dai motori a benzina, fornelli, stufe, generatori, lampade a gas o che brucino carbone o legno. L'accumulo di monossido in spazi completamente o parzialmente chiusi può provocare il decesso per avvelenamento.

I sintomi più comuni dell'intossicazione sono mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al petto, stato confusionale: persone addormentate o in stato di ubriachezza possono morire prima ancora di avere i sintomi. Un killer silenzioso.