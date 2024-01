I ladri rubano in un bar e in una pizzeria: è allarme in paese

Ladri scatenati a Calcinato: locali ed esercizi pubblici nel mirino dei banditi. Entrambi i colpi nella zona di Via XX Settembre: il primo in un bar, dove è stata scassinata la porta d'ingresso; il secondo alla pizzeria Pota La Pizza. In quest'ultimo caso i ladri sono entrati dalla finestra del bagno, avvicinandosi dal cortile sul retro del locale: hanno ribaltato alcuni vasi di fiori e rotto lo specchio e il lavamani. Una volta dentro hanno puntato la cassa e l'hanno svuotata di quello che c'era, pochi euro e non di più. Indagano i carabinieri.

Il videomessaggio dei proprietari

Su Facebook il video pubblicato dai proprietari: “Volevamo ringraziare tutti per la vicinanza, non pensavamo che il nostro posticino chiamasse così tante persone, grazie per esserci stati – dice la titolare –. Ma non preoccupatevi per noi, andiamo a dormire con un grande sorriso: non c'è bisogno di arrabbiarsi, non sappiamo perché la gente ha bisogno di rubare, hanno rubato a noi come a tanti altri. Siamo comunque stati fortunati, nessuno si è fatto male: certo, c'è da rifare il bagno, ma tanto di soldi già non ne avevamo, non sono quelli che sono importanti”.

Un messaggio di tolleranza: “Non serbiamo rancore – continua la titolare – perché dobbiamo imparare a guardare oltre il nostro muro, sono altre le cose per cui indignarsi. Ribadisco, siamo fortunati: la ricchezza più grande è il vostro calore, anche se ci rubano o spaccano cose noi abbiamo le belle persone che tornano, i bei ricordi, i bei momenti. Volevamo solo dirvi grazie, grazie davvero: state tranquilli, ogni cosa brutta porta anche qualcosa di bello. E noi ci portiamo a casa le cose belle, come ogni giorno”.