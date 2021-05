Infortunio sul lavoro in azienda: operaio portato in ambulanza al Civile

Un operaio di 58 anni è stato portato in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dopo aver riportato lesioni serie in un infortunio avvenuto a Calcinato martedì mattina, poco prima delle 8.30.

Teatro dell'incidente un impianto della zona industriale di via Gavardina Nord. Per i soccorsi è stata inviata un'ambulanza del Cosp di Bedizzole. L'équipe medica ha prestato sul posto le prime cure, portando poi il ferito nel nosocomio cittadino, dov'è stato ricoverato in codice giallo; non è in pericolo di vita.

Ancora non si conosce la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno indagando – raccogliendo rilievi e testimonianze – i carabinieri di Desenzano e i tecnici dell'Asst del Garda.