Esce durante il coprifuoco e senza patente, nella fuga si schianta contro un albero

Nella notte tra martedì e mercoledì, transitando in prossimità del campo nomadi, i carabinieri di Calcinato hanno notato una Citroen C3 nera ferma lungo la carreggiata di via Campagna.

Nell'avvicinarsi, il conducente ha improvvisamente acceso il motore, dandosi alla fuga. Subito è iniziato l'inseguimento: nel tentativo estremo di far perdere le proprie tracce, l'automobilista ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro un albero situato a lato della strada.

Fortunatamente non è rimasto ferito gravemente. Dopo essersi accertatisi delle sue condizioni di salute, i militari hanno cercato di scoprire il motivo della fuga: il 50enne gavardese – C.R. le iniziali, già noto alle forze dell’ordine – era alla guida della sua auto sprovvisto di patente, in quanto ritirata lo scorso febbraio dai carabinieri del Radiomobile di Desenzano.

Accompagnato in caserma, gli sono state contestate le violazioni relative al codice della strada ed è stato sanzionato per 400 euro causa l'uscita durante il coprifuoco; inutile aggiungere che non aveva giustificazione alcuna per il suo spostamento. È stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.