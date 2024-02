Due ladri assaltano la tabaccheria, un residente li fa arrestare

A Calcinato, la scorsa notte, i carabinieri della locale stazione sono interventi nei pressi della tabaccheria di Via Vittorio Emanuele II, arrestando in flagranza di reato due giovani italiani, residenti in provincia, con l'accusa di tentato furto e ricettazione. Sul posto sono poi sopraggiunti anche i militari del Radiomobile di Desenzano.

Trovati in possesso di arnesi da scasso, i malviventi avevano appena tentato di sfondare la vetrata del negozio. La collaborazione dei cittadini è stata fondamentale: in questo caso, infatti, l'immediata segnalazione di un residente insospettito dai rumori ha permesso ai carabinieri di intervenire prontamente, bloccando e arrestando i ladri prima che riuscissero a mettere a segno il colpo.