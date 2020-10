Ladri in concessionaria, fuga sull'auto rubata: il video finisce su Facebook

Incuranti delle telecamere puntate sul piazzale hanno agito come se nulla fosse, portando a termine il colpo in pochissimi minuti. Un blitz fulmineo interamente filmato dagli occhi elettronici della concessionaria che si affaccia su via Statale a Calcinato.

Hanno agito all’alba di lunedì, poco dopo le 6, e in rapida sequenza: una volta scavalcata la recinzione uno di loro ha puntato a un’auto da arraffare - una Fiat Panda Beige - mentre l’altro forzava le sbarre d’ingresso per fare largo al complice che era al volante dell’utilitaria appena rubata. Per fuggire pare abbiano imboccato la vicina tangenziale, confondendosi nel traffico.

Le immagini del blitz sono finite su Facebook e sono praticamente l’unico elemento a disposizione dei carabinieri per individuare la coppia di banditi che ha agito a volto coperto. Un furto che, molto probabilmente, è servito a metterne a segno altri. È altamente possibile che la Panda sia stata rubata proprio per permettere alla coppia di spostarsi e fare razzia in qualche abitazione della zona.

Proprio negli ultimi giorni si registra un'escalation di furti nelle case di Calciato e Calcinatello. Martedì mattina una coppia di malviventi ha ripulito una cascina, facendo man bassa di oggetti preziosi prima di essere scoperta dai proprietari. In via Pascoli un altro raid si è concluso con l'arrivo dei carabinieri e una rocambolesco inseguimento sui tetti delle abitazioni della zona.