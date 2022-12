Trovata nel canale, Serena è ancora gravissima: il paese prega per lei

A più di una settimana dal drammatico incidente, Serena C. è ancora in coma: è la donna di 49 anni che, per cause non del tutto chiarite, nella notte tra il 26 e il 27 novembre è caduta nel canale agricolo che costeggia Via Duca degli Abruzzi a Calcinato, dopo una serata passata in un locale della zona.

L'incidente

Potrebbe aver perso l'equilibrio, cadendo così nell'acqua gelida che per lo shock termico le avrebbe procurato un arresto cardiaco: è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno subito allertato il 112, poi rianimata e intubata dai sanitari intervenuti (ambulanza e automedica), che l'hanno infine fatta ricoverare d'urgenza al Civile.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Le sue condizioni sono stabili, ma restano gravissime: non si è più ripresa dalla caduta, è ancora in coma e sta lottando per la vita in un letto d'ospedale. Tutto il paese fa il tifo per lei, nella spasmodica attesa di una buona notizia.