Cade nel canale dopo la serata al bar e va in arresto cardiaco: è ancora grave

Lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione del Civile di Brescia la donna di 49 anni che, nella notte tra sabato e domenica, è caduta in un canale agricolo mentre rincasava. La 49enne è stata immediatamente soccorsa da alcune persone che si trovavano in via Duca degli Abruzzi a Calcinato: prima l'avrebbero vista barcollare, poi perdere l'equilibrio e precipitare nel canale che costeggia la strada di campagna.

Si sarebbero immediatamente prodigati per salvarla, provando a trascinarla fuori dall'acqua. All'arrivo dei soccorsi la donna, che abita in paese, era in arresto cardiaco: rianimata a lungo sul posto, una volta stabilizzata è stata trasferita al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero molto critiche e la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che non nutrono alcun dubbio sulla natura accidentale della caduta: stando a quanto riferito dai militari, la 49enne aveva trascorso la serata in alcuni locali del paese e pare avesse alzato un po' troppo il gomito. Barcollante, si sarebbe incamminata verso la sua abitazione, poi la rovinosa caduta nelle gelide acque del canale.

Per i familiari sono ore di angoscia, mentre l'intera comunità fa il tifo per la 49enne sperando che dal nosocomio cittadino arrivino presto buone notizie.