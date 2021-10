Calcinato: denunciati sindaco e vicesindaco per discriminazione sessuale

Sono stati denunciati per atti di discriminazione sessuale il Sindaco Nicoletta Maestri, il vicesindaco Mirco Cinquetti e l’assessore alla Sicurezza Stefano Vergano. Come riportato da Primabrescia, la denuncia sarebbe arrivata dalla dipendente Federica Lombardo, ex responsabile dell’ufficio tecnico.

Gli atteggiamenti discriminatori da parte della Giunta comunale sarebbero iniziati a seguito della confessione della donna di volersi unire civilmente con la compagna. Tra questi ci sarebbe anche la decisione di allontanare la dipendente, trasferendola in un altro ente comunale. Il processo è atteso tra poche settimane.