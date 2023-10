Carico di rottami si stacca dal macchinario e lo travolge: come sta il giovane operaio

La buona notizia è che non sarebbe più in pericolo di vita: nonostante i gravi e numerosi traumi rimediati alla testa, all’addome e al torace, le sue condizioni sono stabili. Questo l’ultimo bollettino medico arrivato dal Civile di Brescia e relativo al 24enne rimasto vittima, giovedì 5 ottobre, di un infortunio sul lavoro alla Cablesteel di Calcinato.

Il ragazzo, di casa a Gavardo, è stato travolto da un carico di rottami scivolato dal macchinario destinato al sollevamento di materiale ferroso che stava scaricando. Il peso l’ha schiacciato procurandogli, come detto, lesioni all’addome e al torace. L’incidente si è verificato nella zona dove si lavora con il carroponte: come da prassi, in casi come questi, i rilievi sono stati affidati dai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Desenzano. Sono in corso accertamenti sulla dinamica, eventuali errori umani o malfunzionamenti delle macchine.



Trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia, dopo l'allarme lanciato dai colleghi, il 24enne era stato ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata: per fortuna se la caverà.