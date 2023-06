Accoltellato in piazza, ragazzo muore in ospedale: un arresto per omicidio

Da aggressione a omicidio in poche ore: il 33enne Alfonso Kola non è sopravvissuto alle coltellate inferte dal rivale. Era ricoverato in condizioni disperate al Civile, sottoposto nella notte a una delicata operazione chirurgica nel tentativo di salvargli la vita: purtroppo non c'è stato niente da fare. È stato accoltellato nel tardo pomeriggio di mercoledì a Calcinatello, da Piazza Europa e Via Santa Maria: l'aggressore è un 52enne che abiterebbe a Lonato, P.G. le sue iniziali, attualmente in stato di fermo presso la compagnia dei carabinieri di Desenzano.

La lite

I fatti si sono consumati intorno alle 18.30. Pare che i due contendenti, entrambi di nazionalità albanese, abbiano cominciato a litigare tra la piazzetta e i tavoli dei bar. Non è chiaro cosa li abbia spinti alla violenta discussione: questione di donne o di soldi, i carabinieri stanno indagando. Sta di fatto che il 52enne ha estratto un coltello - poi ritrovato sulla scena del crimine e già in mano alla Scientifica - e con questo avrebbe colpito con numerose coltellate Alfonso Kola, sulla pubblica via, prima di darsi subito alla fuga.

Le indagini

Le indagini dei militari hanno permesso di individuare rapidamente il presunto autore del gesto, come detto già in stato di fermo. Il 33enne ferito è stato soccorso da due ambulanze - di Soccorso Pubblico e del Cosp di Mazzano - e poi trasferito d'urgenza al Civile in elicottero. In ospedale è arrivato poco prima delle 19.30: ricoverato in Rianimazione, è stato operato nella notte. Ma è spirato per le ferite riportate.

S'indaga ora per omicidio. Sul luogo del delitto erano già stati avvistati in serata gli uomini della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche dell'Arma dei Carabinieri. Sono state raccolte anche diverse testimonianze tra i presenti: vista l'ora, la piazzetta era ancora brulicante di persone. Tutto delimitato dai nastri laddove Alfonso Kola è stato accoltellato: le grida e le sirene hanno accompagnato il preoccupato incidere del quartiere e di tutta Calcinatello, fino a tarda sera.