Incendio in discarica: fumo nero e odore in tutto il paese

Incendio alla discarica Gedit di Via Cavicchione a Calcinatello: l'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di mercoledì. A quanto pare avrebbe preso fuoco uno dei teloni che proteggono le aree di stoccaggio: non si esclude l'ipotesi dell'autocombustione, viste le temperature elevate. Le situazione per fortuna si è risolta in tempi rapidi, anche grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco.

"Fumo nero e odore di bruciato"

“Fumo nero intenso e odore di bruciato – denunciano gli ambientalisti del Comitato cittadini Calcinato – Ricordiamoci che la discarica Gedit tratta rifiuti speciali non pericolosi ed è stata autorizzata di recente, da parte della Regione, per un nuovo ampliamento che prevede nuove tonnellate di rifiuti da tombare sotto terra”.

“Cosa brucia – continuano gli ambientalisti – lo chiederemo al nostro sindaco. Siamo ancora sotto tensione per la vicenda Wte, ci chiediamo se siamo davanti a una nuova emergenza. Anche questo lo chiederemo al nostro sindaco. Nella speranza che non sia nulla di pericoloso”.