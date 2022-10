La accoltella e cerca di strangolarla, poi le invia messaggi romantici su WhatsApp

Assolto dall'accusa di stalking ma condannato a 4 anni di carcere per tentato omicidio: è per ora questo l'epilogo della vicenda che vedeva imputato un 45enne di Calcinate (Bg), che nel gennaio scorso avrebbe aggredito una donna (sua coetanea e vicina di casa) con un coltello, per poi tentare di strangolarla senza apparente motivo. I due si conoscevano e l'aggressore si sarebbe presentato alla porta con una scusa.

La brutale aggressione

In pochi attimi si sarebbe consumata la brutale aggressione. Solo grazie al tempestivo intervento della figlia e del marito della donna si sarebbe evitato il peggio: la prima, allertata dal trambusto avrebbe colpito alla testa il 45enne con un vaso. Il secondo avrebbe completato l'opera di dissuasione, riuscendo infine a immobilizzarlo mentre venivano allertate le forze dell'ordine. Senza apparente motivo, come detto, l'aggressore avrebbe puntato un coltello all'addome della vittima e poi avrebbe cercato di strangolarla con le mani al collo.



Fermato dai carabinieri, è stato inizialmente trasferito in ospedale nel reparto di psichiatria, da cui avrebbe inviato su whatsapp alcuni messaggi romantici alla donna. Poi si sono spalancate le porte del carcere: era stato inizialmente accusato di stalking (e invece assolto) ma in ultimo accusato e condannato per tentato omicidio. Il tribunale ha deliberato per 4 anni di carcere e 15mila euro di risarcimento. La vittima è stata assistita dall'avvocato del foro di Brescia Camilla Noris.