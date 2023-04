Paura in strada, piovono calcinacci dalla facciata di un palazzo

Alle 18:40 di ieri, venerdì 31 marzo, una squadra del comando di Brescia dei Vigili del fuoco è stata allertata per la caduta di calcinacci dalla facciata di un palazzo in via Volturno, a Brescia.

Con il supporto dell’autoscala, gli agenti hanno provveduto rapidamente a mettere in sicurezza la zona. Sul posto, per la gestione del traffico, anche la Polizia locale, che ha interdetto la viabilità nell’area delle operazioni (si circolava solo in uscita dalla città). Fortunatamente non si registrano feriti.