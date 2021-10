Terremoto, la terra trema nel Bresciano: i bambini fuori dalle classi

Lo stesso giorno, ma un anno più tardi, la terra ha tremato ancora a Caino: come già per il 21 ottobre del 2020, anche mercoledì mattina la scossa si è sentita, eccome, ma fortunatamente senza che abbia provocato danni o feriti. I sismografi l'hanno registrata alle 11.24 ora italiana, con magnitudo rilevata di 2.7 ed epicentro a circa 8 chilometri di profondità.

I bambini fuori dalle classi

Come detto, niente danni e nessun ferito: ma il terremoto, seppur lieve, l'avrebbero sentito non solo a Caino, ma anche a Nave e nei dintorni, verso l'hinterland (e fino a Brescia) ma anche in alcuni paesi della Valsabbia. Per la cronaca, sono state evacuate per motivi di sicurezza sia la scuola materna che le elementari di Caino, così come a Nave.

La scossa di un anno fa aveva curiosamente registrato la stessa magnitudo, confermando a grandi linee anche la localizzazione del suo epicentro. Ma invece che alla mattina, in quell'occasione il terremoto si era registrato a tarda sera.