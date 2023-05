È un disastro, la strada come un fiume: ma c'è qualcuno che scende con il bob

"A Caino sanno come divertirsi durante le alluvioni": lo scrive BreshaGang030 su Instagram nel pubblicare il video (lo vedete sopra) che ritrae due ragazzi che, sulla discesa di Caino completamente allagata allagata dopo la pioggia (sembra quasi un fiume), saltano in sella a due bob e tentano una discesa spericolata. "Attenti al tombino", riferisce un residente che li vede scendere a gran velocità. Hanno entrambi un bob rosso, e pure l'ombrello: lo usano per ripararsi dalla pioggia ancora battente.