Cade dal tetto e batte violentemente la testa: grave un imprenditore

Portato in Poliambulanza in codice rosso, potrebbe presto essere trasferito in altro ospedale. Eraldo Garbellini, 40 anni, originario di Travagliato ma residente a Sulzano, è ricoverato in gravi condizioni a seguito dei traumi riportati nella caduta dal tetto del capannone della sua azienda, la Garbellini Fratelli Snc di via Della Scienza a Travagliato. La notizia è riportata dal quotidiano Bresciaoggi in eidicola stamane.

I fatti. Attorno alle 17:30 di ieri Garbellini, titolare col fratello della ditta di decorazioni edili, era sul tetto dell'edificio e stava lavorando alla copertura quando, forse per una perdita dell'equilibrio, forse per un cedimento della struttura, è caduto nel vuoto. Prima di arrivare a terra ha battuto violentemente il capo contro un mezzo parcheggiato vicino all'edificio, rendendo ancor più dannosa la caduta.

Stabilizzato sul posto, l'imprenditore è stato prelevato da un'ambulanza e trasportato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, da dove però potrebbe essere trasferito nelle prossime ore. Per i rilievi del caso, in azienda sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari e i tecnici dell'Ats di Brescia.