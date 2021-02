Cade da tre metri d'altezza: operaio portato in elisoccorso alla Poliambulanza

Forse una disattenzione o un malore all'origine dell'incidente che ha avuto per protagonista un giovane di 34 anni, caduto da un'altezza di circa tre metri, mentre stava risistemando un muretto di cinta della sua abitazione a Capriano del Colle.

A seguito dell'episodio, accaduto nel primo pomeriggio di lunedì, l'uomo è precipitato a terra sbattendo la schiena. Immediata la chiamata ai mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bagnolo Mella, un'ambulanza e l'elisoccorso atterrato nel piazzale del vicino bocciodromo.

Il 34enne non ha mai perso coscienza e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in elicottero alla Poliambulanza di Brescia. Seppure i traumi riportati siano di grave entità, non sarebbe in pericolo di vita.