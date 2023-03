Turista cade e batte la schiena mentre raggiunge l'Isola dei Conigli

Complice il bel tempo, nel fine settimana è ripreso l'assalto dei turisti all'isola dei Conigli, che di questi tempi sarebbe più corretto chiamare penisola. Già nella giornata di ieri, sabato 4 marzo, sono stati migliaia i visitatori giunti anche da fuori regione per vivere l'esperienza di una camminata lungo il lembo di terra che separa l'isola dalla costa. D'altronde i visitatori non sono mancati nemmeno quando sul Garda soffiava un vento forte, creando onde che finivano direttamente sulla passerella.

Tra i tanti turisti anche una donna veneta, che nel tardo pomeriggio di venerdì è stata protagonista di una sfortunata caduta. La signora mentre camminava verso l'isola è scivolata ed ha battuto la schiena. Nulla di troppo grave, fortunatamente, ma l'intervento dei sanitari per raggiungerla è stato più difficile del normale. Sul posto sono arrivati un'ambulanza di Valtenesi Soccorso e i Vigili del fuoco di Salò.

Nel frattempo il Comune di Manerba si è attrezzato per accogliere la folla di visitatori, che certo non diminuirà nelle prossime settimane. Tutti i turisti sono bene accetti, purché si comportino in maniera civile e rispettino il delicato equilibrio del basso lago.