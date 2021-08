Sepolta e riemersa dopo settimane: il cadavere ritrovato da un bambino

Potrebbe essere stata sepolta in zona, rimasta lì per settimane e poi riemersa a seguito della piena del fiume di questi ultimi giorni: ma in attesa degli accertamenti medico-legali (e scientifici) è soltanto un'ipotesi, una delle tante di cui si dibatte a Temù, a poche ore dal ritrovamento del cadavere di una donna, non ancora identificata. Tutte le strade, però, portano al nome e al volto di Laura Ziliani, 55 anni, l'ex agente di Polizia Locale (in servizio proprio a Temù) e ora dipendente del Comune di Roncadelle di cui non si hanno notizie da tre mesi esatti, dall'8 maggio scorso.

A ritrovarla un bambino di 10 anni

Precisamente tre mesi dopo, il macabro ritrovamento. Sulla sua identità si saprà qualcosa solo nelle prossime ore. A ritrovarla è stato un bambino di 10 anni, che passeggiava con il cane e con il padre: la zona è al confine tra la pista ciclabile e il greto del fiume Oglio, non lontano dall'invaso della centralina Edison. Quei luoghi sono stati perlustrati più e più volte nel corso delle (tante) settimane di ricerche.

Per questo prende piede l'ipotesi che il corpo possa essere stato sepolto, e solo con la piena del fiume (e i conseguenti sommovimenti) sarebbe poi riemerso dalla terra, appunto in questi giorni. Tutto da verificare: così come l'ipotesi che il corpo possa essere stato portato lì in un secondo momento. Non siamo lontani, comunque, dalla zona dove a pochi giorni dalla scomparsa venne ritrovata una scarpa di Laura Ziliani.

Le indagini per omicidio

Dalla sua scomparsa le indagini sono state dirottate su due delle tre figlie e il fidanzato di una di loro, indagati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di recuperare il cellulare e il computer della donna. Adesso il colpo di scena in alta valle che potrebbe portare ulteriori elementi utili alla risoluzione del giallo. Ammesso che il corpo sia quello di Laura Ziliani: le voci di paese tale circostanza l'hanno già confermata, in attesa delle comunicazioni ufficiali.