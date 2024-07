Cadavere di donna nel lago: nessun indizio, si indaga

Era a bordo della sua piccola imbarcazione, stava cercando la zona migliore dove gettare la lenza per pescare i persici quando ha visto un corpo galleggiare a faccia in giù tra gli scogli. È giallo per il corpo di una donna rinvenuto nelle acque del lago di Garda nel pomeriggio di ieri, sabato 20 luglio.

Il ritrovamento

Il pescatore, bresciano, con casa a Campione del Garda, si trovava sulla sua barca al Largo dei Minatori, a nord di Campione del Garda, vicino al vecchio porticciolo nei pressi del bivio tra la Strada Gardesana e la Forra, quando ha avvistato il cadavere a faccia in giù che galleggiava tra gli scogli. L'uomo ha immediatamente contattato la Guardia Costiera, che ha attivato i carabinieri della compagnia di Salò e il personale del 118. Recuperato, il cadavere è stato portato con un gommone al porto del cantiere nautico Paghera, a Campione, dove è stato sottoposto a un primo esame da parte del medico legale chiamato sul posto.

Al momento non vi sono indizi sull'identità della donna, descritta come di mezza età. Nei vestiti che indossava non c'erano documenti di identità. Non sarebbero state riscontrate tracce o ferite che possano far pensare a gesti estremi o a una morte violenta. Non si esclude che la donna possa essersi sentita male quando si trovava vicino all'acqua, dove sia poi caduta.