Cadavere nel canale: la donna era uscita da poco dall'ospedale

Un'esistenza divenuta sempre più difficile, gli spostamenti da un paese all'altro, i numerosi ricoveri in ospedale. Il triste epilogo della vita di una giovane donna di 40 anni è arrivato in una fredda notte di metà febbraio, nelle acque gelide del Chiese, in via Sormani a Gavardo. La notizia è arrivata nella mattina di ieri, sabato 19 febbraio, attorno alle 7, quando una guardia giurata ha notato il corpo nel canale.

In questi giorni il livello dell'acqua nel canale è molto basso in quanto sono in corso lavori di pulizia dello stesso. Individuato il cadavere, la guardia giurata ha lanciato l'allarme che ha portato sul posto i carabinieri della Compagnia di Salò, i Vigili del fuoco e un'ambulanza. Purtroppo, per la donna non c'era più nulla da fare: recuperato il corpo, è stato messo a disposizione del magistrato, che ne ha disposto l'autopsia.

La vittima è una donna di 40 anni, ufficialmente residente sul Garda ma di fatto senza fissa dimora, vagante nei Comuni della zona. Negli ultimi periodi la donna ha avuto diversi problemi, anche di salute. Al momento del ritrovamento, aveva ancora al polso il braccialetto dell'ospedale da dove era appena uscita. Stando alle prime informazioni diramate, sul corpo non vi sarebbero segni di violenza. L'ipotesi dell'annegamento - per un gesto volontario, un malore o una caduta accidentale in acqua - sembra al momento la più probabile, ma le risposte arriveranno dall'autopsia e dall'inchiesta aperta per escludere l'ipotesi di un delitto.