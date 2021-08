Scomparsa da venerdì, il corpo senza vita è stato ripescato dal fiume

Decine di uomini impegnati via terra, lungo il fiume e via cielo, a bordo di un elicottero che ha scrutato a lungo la zona delle ricerche. Purtroppo il grande dispiegamento di forze messo in campo lungo la Gavardina, tra Gavardo e Prevalle, non è servito a salvare una donna di Serle, scomparsa venerdì sera.

L'allarme è stato lanciato venerdì sera, quando la donna ha fatto perdere le sue tracce. L'ultimo avvistamento è stato fatto a Gavardo: da qui sono partire le ricerche. In campo c'erano Protezione civile, Vigili del fuoco e Carabinieri.

L'allarme è rientrato quando purtroppo è stato avvistato il cadavere. Il corpo senza vita della donna, residente a Serle, è stato recuperato nel fiume Chiese nei pressi della chiusa della centralina idroelettrica di prevalle. Non ci sarebbero durbbi circa la natura volontaria del gesto estremo.