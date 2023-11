Cacciatori e bracconieri: nel Bresciano 14 denunce in una sola settimana. Ne dà notizia il coordinamento del gruppo Guardie WWF della Lombardia: decine di segnalazioni alla linea antibracconaggio. “Dopo un inizio in sordina – fanno sapere dal WWF – appena hanno iniziato a vedersi i piccoli uccelli migratori sono di nuovo esplosi i casi di atti illegali”. Il risultato, come detto, ha portato a 13 cacciatori denunciati per utilizzo di richiami vietati e abbattimento di specie protette, più una persona che sparava senza porto d'armi, segnalata alla Procura per i reati conseguenti l'attività venatoria in assenza dei titoli di polizia.

Gli interventi nel dettaglio

Alcuni episodi nel dettaglio. Nella Bassa Bresciana a parare specie protette con il fonofil – un richiamo vietato – erano padre, figlio e nipote: tutti e 3 sono stati denunciati. In territorio di Lonato un cacciatore è stato beccato mentre sparava appoggiato alla sua vettura, “con il fonofil a tutto volume che si poteva udire dalla Strada provinciale: 12 le pispole abbattute”, scrive ancora il WWF. Le specie abbattute vanno dal verzellino alla pispola, dal fringuello al migliarino di palude: “Pochi grammi di piume spesso maciullate dalle fucilate calibro 12”.

Tutte le attività delle Guardie WWF sono state svolte in collaborazione e coordinamento con la Polizia Provinciale di Brescia e i Carabinieri Forestali del nucleo Soarda e delle varie stazioni locali. “Si invitano i cittadini a segnalare eventuali animali selvatici in difficoltà o casi di caccia illegale al numero 328 7308288”, conclude il WWF.