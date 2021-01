Cade una stufetta e la colpisce la testa: morta bambina di 18 mesi

Dramma all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Una bambina di 18 mesi è spirata a causa di gravi lesioni alla testa, riportate in un incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì a Cabiate (Co).

Stando a una prima ricostruzione, pare che la piccola stesse giocando in casa alla presenza del compagno 25enne della mamma, quando si sarebbe tirata addosso una stufetta appoggiata sopra un mobile.

In una primo momento sembrava non si fosse fatta niente, ma – dopo circa due ore – è comparso l'ematoma e la bimba ha perso improvvisamente i sensi. A quel punto è scattata la chiamata d'emergenza: all'arrivo dei soccorritori la bimba si trovava in arresto cardiocircolatorio. È stata quindi trasportata in elicottero nel nosocomio bergamasco, ma, purtroppo, a nulla sono serviti i disperati tentativi dei medici per salvarle la vita.



"Ha continuato a giocare, non aveva sintomi": è stata la disperata spiegazione del 25enne, per non aver chiamato subito il 118. Sul corpo della piccola è stata disposta l’autopsia.