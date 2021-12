Addio a Federico, morto a 48 anni: le lacrime dei genitori e dell'amata compagna

La comunità di Buffalora in lutto per la prematura scomparsa di Federico Pigozzi, spirato in un letto della Poliambulanza alla giovane età di 48 anni.

Nato a Brescia e cresciuto nel piccolo quartiere della periferia cittadina, Federico lascia nel dolore la mamma Adriana, il papà Italo e l'amata compagna Sara.

I funerali si terranno mercoledì alle 10.30 nella parrocchia della Natività di Maria Vergine, sempre a Buffalora, partendo un quarto d'ora prima dal nosocomio di via Bissolati. Al termine del rito funebre, la salma verrà poi portata al tempio crematorio di Sant'Eufemia.