Addio a Bruno, amato ristoratore: ha fatto la storia della cucina bresciana

“È venuto a mancare Bruno Sai, titolare della Mezzeria, fondatore e artefice di tutto ciò che ancora oggi gustate nel nostro ristorante”. Così la Trattoria Mezzeria di Via Trieste a Brescia, aperta da quasi mezzo secolo, ha annunciato la dipartita del suo storico patron: si è spento a 75 anni nella sua casa al Villaggio Prealpino, dopo aver combattuto a lungo con una terribile malattia.

Chi era Bruno Sai

La salma riposa nella sua abitazione, dove è stata allestita la camera ardente: il funerale sarà invece celebrato sabato mattina, alle 10.30 nella parrocchia di Santa Giulia al Villaggio Prealpino. Davvero un pezzo di storia della ristorazione bresciana: Bruno Sai aveva fondato la Trattoria Mezzeria nel lontano 1975, insieme al fratello Michele. L’attività è poi proseguita nelle mani di figli e nipoti (ora alla guida c’è il giovane Federico).

In tanti ricordano anche le sue partecipazioni alla 1000 Miglia: non come pilota, ma come cuoco al servizio dei piloti della Scuderia Italia. La sua trattoria racconta una storia di grande tradizione, esperienza, riscoperta: tra i suoi piatti cult sicuramente il coniglio con la polenta.