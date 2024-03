La comunità di San Paolo piange il suo Sindaco, Bruno Plodari, volutamente con la S maiuscola: è stato il primo cittadino più longevo del paese, in carica per un quarto di secolo, dal 1970 al 1995. Si è spento a 82 anni nell'abbraccio dei familiari: ne danno il triste annuncio la moglie Caterina, i figli Antonella, Rosa Oliva, Faustino e Cristina, Nicola, i nipoti Lorenzo, Leonardo, Alice e Gabriele, le sorelle Monica, Rosa Graziella e Giusi, i fratelli Antonio e Giovanni, la nuora, i generi, i pronipoti.

Venerdì mattina il funerale

Giovedì sera è prevista una veglia di preghiera: il funerale è invece programmato per venerdì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale del paese, partendo a piedi dall'abitazione di Via Contratti dove è stata allestita la camera ardente. Dopo il rito funebre il corteo proseguirà verso il cimitero di Via Vittorio Veneto.

Al cordoglio unanime di tutto il paese per l'amatissimo ex sindaco, si unisce quello dell'amministrazione comunale. “Il sindaco e l'amministrazione – si legge in una nota – esprimono a nome dell'intera comunità il cordoglio per la scomparsa di Angelo Bruno Plodari, sindaco dal 1970 al 1995. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte degli amministratori e di tutti i cittadini”.