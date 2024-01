Stroncato da un malore in piazza: il tragico destino di Bruno

È un Capodanno segnato dal lutto a Desenzano: la comunità piange la scomparsa di Bruno Lorenzini, perito industriale da sempre in prima linea per garantire la sicurezza delle manifestazioni organizzate nella cittadina gardesana. Si è sentito male proprio appena dopo avere concluso i collaudi necessari a consentire che la festa di fine anno in piazza Matteotti si svolgesse. Un malore improvviso che purtroppo non gli ha lasciato scampo: a nulla sono serviti i tempestivi soccorsi prestati da un medico, che già era sul posto, e dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e un’automedica. Il cuore del 71enne si è fermato durante la corsa in ospedale.

Aveva 71 anni ed era molto noto e stimato in paese: la tragica notizia si è diffusa rapidamente anche sui social. "Desenzano ha perso un amico, un brav’uomo, una figura insostituibile che da sempre lavorava per garantire la sicurezza delle manifestazioni che caratterizzano le vita della nostra città, sempre sorridente e disponibile nel cercare la miglior soluzione per coniugare sicurezza e sostenibilità. Bruno Lorenzini era tutto questo. Se n’è andato in silenzio, dopo aver concluso il suo lavoro per la realizzazione della festa di capodanno in Piazza Matteotti che ha visto la presenza di migliaia di persone che, ignare, hanno festeggiato il nuovo anno grazie al lavoro di Bruno” si legge su Facebook .

Lorenzini lascia nel dolore la moglie Gabriella, i figli Denis e Alice e i nipoti Alessandro e Aurora. L’ultimo saluto mercoledì 3 gennaio, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni.