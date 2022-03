Tutto il paese piange Bruna, la "bidella buona": lascia tre figli nel dolore

Rezzato piange Bruna Moreni, storica collaboratrice scolastica della scuola media Giacomo Perlasca. Si è spenta sabato, all'età di 86 anni. In paese la conoscevano tutti. Di lei resta il ricordo dei modi gentili, con cui ha accolto e si è presa cura di intere generazioni di ragazzini, e della sua infinità bontà.

"Impossibile essere passati dalle medie di Rezzato e non portarsi nel cuore un bel ricordo della Bruna", si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio apparsi sui social. "Sei stata una grande bidella: ti ricorderemo sempre con grande affetto", scrive una ex alunna.

Grande il cordoglio in paese che in queste ore si è stretto attorno ai familiari della donna, che lascia nel dolore i figli Giuliano, Antonio e Gabriella e gli adorati nipoti. Decine di persone sono attese per la cerimonia funebre che si terrà lunedì mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Rezzato. Il corteo funebre partirà dalla casa funeraria La Cattolica, dove riposa la salma dell'amata ex bidella.