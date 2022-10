Scivola nel bosco mentre è in cerca di castagne: soccorso dall'eliambulanza

Una passeggiata per respirare aria pulita e raccogliere castagne: la camminata tra i boschi sopra Brione, in Val Trompia, ha però rischiato di trasformarsi in una tragedia a causa di una brutta caduta.

L'uomo, un 64enne, è scivolato per circa tre metri, riportando diversi traumi. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 10 di sabato mattina e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso.

Il 64enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma lamentava una perdita di sensibilità agli arti inferiori: è stato trasferito, a bordo dell'eliambulanza, al Civile di Brescia per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni trapelate, le sue condizioni non sarebbero critiche.