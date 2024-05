Auto danneggiate, calci e pugni agli agenti: bloccato con lo spray urticante

Per placarlo hanno dovuto usare lo spray urticante. Succede a un bresciano di 25 anni residente nella nostra provincia, in trasferta per lavoro a Bolzano. Il giovane è stato tratto in arresto per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e lesioni aggravate: a causa dell'aggressione, infatti, sia la guardia giurata che l’agente di polizia sono stati medicati presso il pronto soccorso della città, e quindi dimessi con prognosi per lesioni guaribili, rispettivamente, in 10 ed in 2 giorni.

Cosa è successo

Nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, una volante della Polizia di Stato è stata inviata dalla Centrale Operativa della Questura presso il parcheggio “Bolzano Centro”, in via Mayr Nusser, a seguito di una richiesta di intervento dovuta a un'aggressione ai danni di una guardia giurata. Giunti sul posto in pochi istanti, gli agenti hanno sorpreso un gruppo di giovani che, con violenza, si stavano accanendo nei confronti di un addetto alla vigilanza della struttura. Alla vista dei poliziotti uno degli aggressori improvvisamente si è scagliato con violenza contro un agente di Polizia, colpendolo con pugni e calci.

Nonostante l’intervento in ausilio di un'altra volante, la furia del delinquente non accennava a placarsi: falliti tutti i tentativi di farlo salire sull’autovettura di servizio, gli agenti sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante. Neutralizzato l’aggressore, è stato finalmente ammanettato e condotto negli uffici della Polizia dove, con la testimonianza della guardia giurata, ed a seguito della visione delle riprese delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti erano hanno ricostruito quanto accaduto.

Le guardie hanno sorpreso un gruppo di giovani che, senza alcun motivo, stava danneggiando le auto in sosta. Vistosi scoperti, invece di allontanarsi il gruppo di delinquenti – uno di essi in particolare – ha deciso di aggredire a calci e pugni uno degli addetti alla vigilanza. Il collega, sottrattosi alla aggressione, prima di intervenire in ausilio della vittima è riuscito ad allertare la Polizia.

L'arresto e il foglio di via

L’aggressore è L. C. – 25enne residente in Provincia di Brescia, incensurato, in Alto Adige per motivi lavorativi. L'uomo è stato tratto in arresto per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. In considerazione della gravità di quanto accaduto e della pericolosità mostrata dall’arrestato, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto l’emissione a suo carico di un foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni, che diverrà esecutivo all’atto della sua scarcerazione.