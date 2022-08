Bresciani in vacanza intrappolati nell'ascensore: per liberarli i pompieri bucano il muro

In 10 sono entrati nell'ascensore che, poco dopo la partenza, si è inesorabilmente bloccato, intrappolandoli per due ore e dieci minuti. È accaduto in Spagna, a Benidorm, dove un gruppo di giovani bresciani tra i 24 e i 27 anni, residenti tra Capriolo, Iseo e la Franciacorta, stava trascorrendo le vacanze a cavallo di Ferragosto.

I fatti. Mercoledì 17, attorno alle 19:30 i dieci giovani bresciani sono entrati nell'ascensore situato presso il parcheggio coperto del Mercado municipal della capitale turistica dell'Alicante. L'ascensore non era fatto per trasportare il peso di dieci persone, ma al massimo quello di sei, e poco dopo la partenza si è bloccato, non rispondendo più ai comandi dei ragazzi all'interno.

Inevitabile la chiamata dei soccorsi, mentre nell'ascensore la temperatura saliva sempre di più. Dopo un'ora e mezza, sul posto sono arrivati gli agenti del Consorzio dei vigili del fuoco di Alicante. Dopo avere dato dell'acqua ai ragazzi accaldati, i pompieri hanno cercato in ogni modo di far scendere o salire l'ascensore, ma l'unico modo per tirare fuori i bresciani è stato quello di fare un buco nel muro tra i due piani, dove era bloccato l'ascensore. Alle 21 e 45 tutti i giovani erano in salvo.