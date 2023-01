Violenta la sorellina di 14 anni della sua fidanzata: due anni di carcere

Doppia condanna per violenza sessuale nelle aule del tribunale di Brescia. Oltre al 30enne ritenuto colpevole di aver palpeggiato due ragazze lo scorso aprile in un comune del Lago di Garda, è finito alla sbarra anche un 26enne. Al termine dell’udienza di primo grado, il giudice lo ha ritenuto responsabile di violenza sessuale e gli ha inflitto una pena di due anni e sei mesi di reclusione, nonostante il pubblico ministero ne avesse chiesto l’assoluzione.

I fatti sono avvenuti in provincia di Brescia, ma – per tutelare la vittima – il luogo della violenza non può essere reso noto. Correva l'anno 2019, quando il ragazzo avrebbe esercitato violenza sulla sorella minore della sua fidanzata, che, allora, aveva soltanto 14 anni. Per la pubblica accusa, i rapporti tra il ragazzo e l'allora 14enne non sarebbero chiari, tanto da chiedere l’assoluzione dell’imputato.



Ma la requisitoria del pm non ha convinto il giudice, che ha invece condannato - in primo grado - il ragazzo finito alla sbarra con la pesantissima accusa di violenza sessuale. All'epoca dei fatti, il giovane aveva 9 anni in più rispetto alla sua presunta vittima.