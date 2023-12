Arrestato un ragazzo: picchiava e violentava la fidanzata incinta

Picchiata, maltrattata, costretta a fuggire e a chiedere aiuto anche se incinta, obbligata ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, perseguitata: dopo mesi di angherie è davvero la fine di un incubo per una ragazza di 23 anni di origini ucraine e che abita a Brescia. Il suo ex fidanzato e padre del figlio in arrivo, 29 anni, pochi giorni fa è stato arrestato dai carabinieri: è accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking.

Ne dà notizia il Giornale di Brescia. Le indagini lampo sono scattate poco più di una settimana fa, quando la giovane si è presentata in caserma e ha denunciato quanto subito negli ultimi mesi. Come da prassi è stata attivata una procedura di Codice rosso: tempo pochi giorni e il suo ex violento è stato individuato e arrestato. Nella mattinata di giovedì è atteso l'interrogatorio di garanzia.

Una storia di violenza

Dopo una breve frequentazione, i due avevano cominciato subito a convivere. Ma il 29enne ha rapidamente rivelato il suo carattere violento: minacce e botte, così forti da mandarla in ospedale almeno un paio di volte, atti di violenza sessuale e stalking, i maltrattamenti proseguiti anche quando lei ha saputo di rimanere incinta. La donna aveva paura di perdere il bambino: per questo si è infine rivolta alle forze dell'ordine. E su questa brutta storia, sipario.