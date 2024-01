Compra il biglietto dei sogni e vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci

A Brescia città è stato venduto un biglietto vincente, pagato 5 euro, di "New turista per sempre", un gratta e vinci che permetterà al fortunato cliente di incassare subito 300.000, più 6.000 euro al mese per i prossimi 20 anni, al termine dei quali è previsto anche un bonus di 100.000 euro.

La vincita totale complessiva ammonta a quasi 2 milioni (1.936.849 euro per l'esattezza). Per potersela aggiudicare, bisogna davvero essere baciati dalla Dea Bendata, basti pensare che la probabilità di fare il 'colpaccio', e centrare la vincita massima di questo gioco a premi, è di uno ogni 4.560.000 tagliandi venduti.