Tabaccaio colpito in testa con una spranga: aggressore in manette

È stato rintracciato e arrestato anche il secondo malvivente che, nella serata di martedì 23 gennaio, aveva fatto irruzione nella tabaccheria del villaggio Ferrari, a Brescia, e seminato il panico nell'intero quartiere residenziale.

In concorso con un 50enne, bloccato dagli altri commercianti e dai passanti e poi arrestato in flagranza dalla polizia, aveva tentato di rapinare l'attività commerciale che si affianca si via Angiolina Ferrari. Volto travisato e pistola giocattolo in pugno, i due volevano mettere la mani sull'incasso, ma hanno dovuto fare i conti con la reazione del giovane titolare.

Attimi concitati e un violenta colluttazione: uno dei due rapinatori aveva colpito il tabaccaio 27enne con una spranga di ferro, procurandogli un lieve trauma cranico, ed era riuscito a fuggire a bordo di un'auto (poi risultata rubata). L'altro era invece stato fermato dal titolare del negozio adiacente alla tabaccheria e da alcuni residenti che, allarmati dal trambusto, erano scesi in strada.

Le indagini del commissariato Carmine e della squadra mobile hanno permesso, nel giro di pochi giorni, di ricostruire le fasi immediatamente successive al colpo ed identificare il rapinatore fuggitivo: si tratta di un noto pregiudicato bresciano. Le prove e gli indizi raccolti dai poliziotti hanno portato il Gip del tribunale di Brescia ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il sospettato. Nelle scorse ore, l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione e tratto in arresto: ora è in carcere.