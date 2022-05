Litiga (ancora) con la moglie: per protesta, esce in strada nudo a urlare

Sabato mattina, verso le 11, diversi passanti sono rimasti senza parole per quanto stava avvenendo in via Milano a Brescia, dove un uomo ha pensato bene di uscire in strada nudo, urlando sul marciapiede fuori di sé dalla rabbia.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri e, dopo che qualcuno ha avuto la pietà di portare un paio di pantaloncini, l'hanno fatto rivestire. È stato quindi portato in caserma: stando a quanto si è potuto accertare, pare che abbia deciso di uscire di casa senza vestiti per protesta contro la moglie, in seguito all'ennesimo litigio.