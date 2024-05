Maltempo, paura al parco: albero crolla sull'altalena dei bambini e la distrugge

Divelto dalle raffiche di vento che nel pomeriggio di ieri (mercoledì 15 maggio) hanno sferzato la città e la provincia, un albero secolare si è abbattuto sulle altalene dei bambini, radendole al suolo.

Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata: causa maltempo, l'area verde cittadina - solitamente molto affollata - era deserta e nessuno passeggiava nei pressi della zona giochi. Ma non è la prima volta: gli abitanti del quartiere sono ormai abituati al crollo delle piante secolari che circondano il parco Aleni, compreso tra Viale Venezia e Viale Rebuffone. Sono già diverse quelle rase al suolo dalle tempeste degli ultimi anni: tutte sono state sostituite da nuovi alberi che, con il tempo, cresceranno e torneranno a ombreggiare anche la zona dove si trovano i giochi per i bambini.

La pianta è stata tagliata di netto e rami e tronchi sono stati portati via in tempi rapidissimi: a due ore dal crollo non c'era già più traccia. Delle due altalene per i più piccoli restano invece solo i seggiolini crollatti a terra e la zona è off-limits: un nastro bianco e rosso delinea il perimetro dell'area "pericolosa".

Come detto, è andata decisamente bene: considerando che nelle giornate soleggiate i bimbi fanno la coda per conquistare un posto sulle altalene, che adesso sono fuori uso. Non resta che attendere la loro sostituzione: i tempi non dovrebbero essere troppo lunghi. A breve, infatti, i giardini saranno tirati a lucido, come succede ogni anno in occasione della partenza della Milla Miglia proprio da viale Venezia. Difficile credere che i giochi non vengano sistemati prima dell'invasione di bolidi storici (e conseguente nebbia di gas di scarico) e turisti festanti arrivati da ogni parte del globo.