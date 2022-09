Brescia: scoppia tubatura in viale Bornata, traffico nel caos

Traffico nel caos in città per lo scoppio di una grossa tubatura lungo viale Bornata, all'altezza del Borgo Wührer. La strada è chiusa al traffico dalla rotonda di viale Piave fino alla birreria Wuhrer per chi viaggia in direzione di Sant'Eufemia, mentre in direzione del centro città la circolazione è ripresa normalmente verso le 14. Lo scoppio ha sfondato l'asfalto e le operazioni di ripristino si preannunciano lunghe.



Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e gli uomini della Polizia Locale. Diversi garage e cantine sono stati allagati, mentre alcune zone di San Polo e Sanpolino sono rimaste senz'acqua.